Bartomeu conferma Messi dopo le voci su Inter e Manchester City. Ma rimarrà?

La situazione Lionel Messi è un fuoco che arde sotto la brace? Oppure solamente un momento di riflessione dovuto alle tante dinamiche che non vanno bene in casa Barcellona? La stop alla trattativa per il rinnovo, di qualche giorno fa sembra alimentare la solita ridda di voci sul futuro, tra un Tronchetti Provera che si dice disposto ad aiutare - ma è Zhang a dover prendere una eventuale decisione - e il Manchester City degli sceicchi che lo chiama.

Oggi il presidente Bartomeu ha ribadito come l'intenzione del club sia quella di rinnovargli il contratto per non perderlo nel prossimo futuro. Molto dipenderà da quello che succederà con Setien - riconfermato dal numero uno blaugrana, ma potrebbe anche essere di circostanza - e in Champions League. Il suo potrebbe essere un intervento per cercare di gettare acqua sul fuoco.