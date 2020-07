Il futuro di Messi spaventa il Barcellona: frenata sul rinnovo, ma dal club si dicono tranquilli

Il futuro di Lionel Messi torna d'attualità in casa Barcellona. La bomba arriva da Cadena Ser: la Pulce avrebbe infatti interrotto la trattativa per il rinnovo del contratto. Non sarebbe comunque addio subito, perché l'accordo è in scadenza nel 2021, ma una stagione da potenziale svincolato di lusso spaventa, e non poco, i tifosi dei blaugrana.

Dal club frenano. Una storia che si fa ciclica, perché già in passato si è parlato di un addio di Messi e il diretto interessato ha sempre smentito. Ora tocca al Barça dire no: al Mundo Deportivo il club di oggi smentisce. Sulle nostre colonne, Victor Font, principale sfidante di Bartomeu alle prossime elezioni, ribadisce: "Con me Messi a vita, le leggende non si toccano". E anche l'ex presidente Gaspart è tranquillo: "Chiuderà al Camp Nou". Nessuna apertura, ma tanta preoccupazione: un Barcellona senza il suo 10 argentino è davvero difficile da immaginare.