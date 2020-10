Buona la quarta per il Cagliari: Di Francesco trova la prima vittoria e anche la quadra giusta

Buona la quarta per il Cagliari di mister Eusebio Di Francesco, che a Torino trova la sua prima vittoria in campionato e si porta a quota 4 punti in classifica nel segno della doppietta di Giovanni Simeone (proprio nel giorno delle sue 150 presenze in Serie A), di una prestazione da todocampista di Nahitan Nandez e di un grande lavoro sulla fascia sinistra del giovane Zappa (leggi qui le pagelle di TMW del Cagliari!): 3-2 il risultato finale del match. Oltre che il primo successo, l'ex allenatore di Sassuolo e Sampdoria sembra aver trovato così la quadra giusta per valorizzare la grande qualità della rosa rossoblù: col Crotone, domenica prossima, lo aspetta la prova del 9.