Champions League, tutti i risultati e le classifiche: quattro squadre già agli ottavi

Dopo le sfide disputate in serata, sono già noti i nomi di quattro squadre qualificate agli ottavi di Champions League: Siviglia, Chelsea, Barcellona e Juventus vincono rispettivamente contro Krasnodar, Rennes, Dinamo Kiev e Ferencvaros e ora si contenderanno il primo posto nei Gruppi E e G. Borussia Dortmund e Lazio, trascinate dai loro bomber, possono quasi esultare per il passaggio del turno dopo i successi contro Bruges e Zenit. Il Paris Saint-Germain batte il Lipsia in quella che era una sfida da dentro o fuori per la formazione di Tuchel e ora è pari punti con i tedeschi in classifica nel Gruppo H, mentre il Manchester United si vendica del Basaksehir e resta in vetta.

I risultati



Krasnodar-Siviglia 1-2: 4' Rakitic, 56' Wanderson (K), 95' Munir

Rennes-Chelsea 1-2: 22' Hudson-Odoi, 85' Guirassy (R), 91' Giroud

Lazio-Zenit 3-1: 3' e 55' (rig.) Immobile, 22' Parolo, 25' Dzyuba (Z)

Borussia Dortmund-Club Brugge 3-0: 18' e 60' Haaland, 45' Sancho

Juventus-Ferencvaros 2-1: 19' Uzuni (F), 35' Ronaldo, 92' Morata

Dinamo Kiev-Barcellona 0-4: 52' Dest, 57' e 70' (rig.) Braithwaite, 91' Griezmann

Paris Saint-Germain-Lipsia 1-0: 11' (rig.) Neymar

Manchester United-Basaksehir 4-1: 7' e 19' Bruno Fernandes, 35' Rashford, 75' Turuc (B), 92' James

Classifica Gruppo E

Chelsea 10

Siviglia 10

Krasnodar 1

Rennes 1

Chelsea e Siviglia qualificate agli ottavi

Classifica Gruppo F

Borussia Dortmund 9

Lazio 8

Club Brugge 4

Zenit 1

Classifica Gruppo G

Barcellona 12

Juventus 9

Dinamo Kiev 1

Ferencvaros 1

Barcellona e Juventus qualificate agli ottavi

Classifica Gruppo H

Manchester United 9

Lipsia 6

PSG 6

Basaksehir 3