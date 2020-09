Frecciate e chiarimenti: il fratello di Higuain apre, per la prima volta, all'addio alla Juve

Qualche frecciata. Ma anche, per la prima volta, una netta apertura all'addio alla Juventus. È quella che ha "regalato" ai bianconeri Nicolas Higuain, fratello e agente del Pipita. "Abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo". Che ha fatto la differenza rispetto a un anno fa, quando la Juve avrebbe messo volentieri alla porta l'attaccante argentino, ma per Sarri sarebbe stato sicuramente difficile "scaricare" il proprio pupillo. Niente chance nella Juve di oggi: il Maestro è stato chiaro.

Non sarà facile. E ci vorrà tempo. Detto dell'apertura, lo stesso Nicolas Higuain ha chiarito che servirà del tempo. Almeno quello necessario al suo arrivo dall'Argentina. Ma anche quello a definire il passaggio all'Inter Miami perché, in fin dei conti, oltre all'amore di Gonzalo per la Juve, a frenare tutto c'è anche un contratto pesante. Che è poi uno dei motivi principali per i quali la Vecchia Signora intende salutare un bomber da 66 gol in 149 partite con la maglia bianconera. Quanto alle frecciate: guardate i numeri di Higuain rispetto a quelli di Dzeko-Suarez, chiede Nicolas. A proposito di gol: il Pipa ha segnato più del bosniaco, ma meno dell'uruguaiano.