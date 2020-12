Gravina non ha salvato il calcio. Ma c'era chi avrebbe voluto fermarlo

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina ha parlato a Sky Sport spiegando il suo anno. "Io non ho salvato nulla", ha spiegato il numero uno federale, svelando anche di avere pensato, in alcune sere, al fatto che non ci sarebbe stata una ripresa. Anche perché all'interno c'era chi non avrebbe voluto la ripresa.