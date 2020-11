La Serie A in Nazionale, fra ASL che bloccano e positivi. Ecco le situazioni

vedi letture

Via libera alla Lazio, non ancora per Roma e Fiorentina, domani dovrebbe esserci la fumata bianca per il Sassuolo. Il calcio al tempo del Coronavirus viaggia a due velocità, soprattutto perché le ASL possono decidere di bloccare la partenza in caso di un positivo: è successo a Callejon e Dzeko, che ha praticamente posto in isolamento fiduciario. Ecco tutte le rose e le situazioni, squadra per squadra.

JUVENTUS

MILAN

NAPOLI

LAZIO

INTER

ATALANTA

ROMA

SASSUOLO

FIORENTINA

IL RESTO DELLA A