Tu vuo' fa' l'americano: il futuro del Parma può essere a stelle e strisce

Renato Carosone la scriveva nel 1956. Tre anni dopo, in Iowa, nasceva la Kum & Go, oggi società da 2,6 miliardi di dollari come fatturato e 400 convenience store sparsi nel cuore degli Stati Uniti. Più due storiche aziende vinicole d'Italia e, forse tra non molto, anche il Parma. Perché la società ducale, che sembrava vicina alla svolta qatariota, registra il sorpasso della holding Krause: famiglia di origini italiane, pazza per il calcio e per i vini. Closing possibile già il 15 settembre, se il gruppo Al Mana, come sembra, si sfilerà in via definitiva. E il Parma, ovviamente sempre gialloblù, sembra un po' più a stelle e strisce.