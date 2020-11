Il Brescia non si presenta a Empoli e perde 3-0 a tavolino in Coppa Italia

L'Empoli ha vinto 3-0 a tavolino contro il Brescia nella sfida di Coppa Italia. I lombardi hanno deciso di rinunciare alla trasferta anche in seguito al fatto che non ci sia stata nessuna richista per il cambio di orario. A confermare il tutto ci ha pensato il Presidente dell'Empoli, Corsi, che ha spiegato come Cellino lo abbia chiamato per dire che il Brescia non si sarebbe presentato.