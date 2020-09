Il caso Genoa e i grattacapi della Serie A: si attende il rinvio della gara col Torino

Il caso Genoa scuote il calcio italiano. E rischia di complicare non poco il calendario della Serie A: nelle prossime ore, la Lega deciderà se rinviare o meno la gara col Torino. I rossoblù, che in questo momento non si possono allenare, fanno capire che sarebbe la soluzione più logica e gradita. L'orientamento sembra quello di dire sì alla richiesta, la risposta definitiva arriverà nel consiglio straordinario che si celebrerà tra poche ore. Il rischio di creare un precedente è comunque alto: la gara tra i rossoblù e i granata non interessa squadre impegnate alle coppe, ma se la stessa situazione (nessuno se lo augura, ovvio) dovesse presentarsi in futuro con una delle big, sarebbe difficile spiegare una diversità di trattamento ed eppure trovare spazi per eventuali rinvii in un calendario ingolfato sarebbe quasi impossibile. E non è escluso che sia già così, aspettando i tamponi del Napoli, dove peraltro in giornata si è registrata la bella notizia della negatività del presidente De Laurentiis. Anche per questo, al momento, nessuna opzione è da escludere: neanche quella che porterebbe al blocco del campionato per 14 giorni, approfittando della pausa per le nazionali (anche se il ministro Spadafora ha negato questa ipotesi). Infine, è da capire cosa succederà per quanto concerne il protocollo: FIGC e CTS hanno trovato negli ultimi giorni l'accordo per effettuare i tamponi soltanto 48 ore prima della partita. Non era però ancora arrivata la vicenda Genoa, che qualcuno ha definito la Waterloo dei tamponi. Di sicuro, ha portato con sé tanti interrogativi. Ad alcuni avremo risposta a breve.

