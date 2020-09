Il caso Suarez deve ancora avere risposte. Ma il Pistolero e la Juve restano fuori dalle indagini

C'è un caso Luis Suarez e c'è una trattativa Luis Suarez. Il Pistolero è ufficialmente un giocatore dell'Atletico Madrid. Col Barcellona è stato tutto risolto, i Colchoneros pagheranno ai blaugrana 6 milioni di euro in bonus futuri per l'attaccante che firma un biennale con i rojiblancos.

Il caso Perugia non è ancora risolto - Parallelamente, il Pistolero continuerà a tenere un occhio e un orecchio verso l'Italia, verso Perugia, per capire gli sviluppi della vicenda che lo vede protagonista. Non indagato, giusto sottolinearlo. Ma certamente protagonista. Il Corriere della Sera aveva aperto la giornata con l'inchiesta che parlava di una serie di presunte telefonate fra il legale della Juventus e i vertici dell'Università per Stranieri di Perugia. Ma l'avvocato Maria Turco, diretta interessata, ha già precisato e fatto chiarezza sulla questione. Per la rettrice dell'ateneo è solo un equivoco, ma intanto la giustizia (e la FIGC) è intenzionata a fare chiarezza e dare risposte a questa antipatica vicenda. E la Juventus rischia qualcosa? Ufficialmente no, non essendo indagata. In attesa degli sviluppi, la società bianconera ha già fatto sapere di non avere in programma alcun comunicato in merito.