Il Coronavirus cambia le panchine della A: Pioli negativo e torna, Prandelli positivo e si ferma

Un allenatore torna in panchina, un altro dovrà starne lontano per un po’. È il bilancio dell’impatto del Coronavirus sulla Serie A e i suoi tecnici. Il Milan riabbraccia infatti Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli. Entrambi, negativi agli ultimi tamponi, torneranno a guidare la squadra da bordocampo già contro il Celtic: “Ero un leone in gabbia - ha detto Pioli, che ha anche spiegato come lo smart working non funzioni più di tanto - da casa ho lavorato di più”.

Cesare Prandelli, invece, dovrà stare ai box: il tecnico della Fiorentina è risultato positivo al contagio nell’ambito degli ultimi controlli svolti come da protocollo dallo staff sanitario. Di conseguenza, il gruppo squadra è tornato in bolla come già accaduto in questa stagione. Per completare il quadro, Marco Giampaolo non si è ancora negativizzato ma spera di farlo entro il derby, mentre in casa Napoli si registrano i rientri di Rrahmani e Hysaj.