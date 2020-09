Il CTS accoglie le richieste della FIGC: tamponi effettuati solo a 48 ore dalla gara. Le reazioni

In attesa di una decisione definitiva sul protocollo di riapertura parziale degli stadi presentato dalle regioni - per il quale l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ha chiesto parità di trattamento per tutte le società - il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ha preso oggi un'altra decisione importante per quanto riguarda il calcio professionistico col via libera alla riduzione dei tamponi che si faranno solo a 48 ore dalla partita.

"Da oggi, come già previsto per le competizioni internazionali, i giocatori dovranno obbligatoriamente sottoporsi al tampone solo nelle 48 ore precedenti le competizioni - ha spiegato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in una nota -. Ho comunicato al presidente Gravina che il Comitato tecnico scientifico, che ringrazio, ha valutato positivamente la nostra proposta sulla riduzione dei tamponi, andando anche oltre la richiesta della Federcalcio".

"Insostenibile un tampone ogni quattro giorni". Del resto, lo aveva sostenuto fin da subito il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ora esulta: "È un altro importante obiettivo raggiunto; ringrazio il Ministro Spadafora e il suo Dipartimento, con i quali abbiamo condiviso una proposta che il mondo del calcio professionistico aspettava da tempo. Manca solo un altro tassello per completare la ripartenza, lavorando in sinergia con le istituzioni sono convinto che arriverà presto".