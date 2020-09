Il futuro di Suarez è tutto da scrivere. Ma non sembra alla Juventus

"Il centravanti difficilmente sarà Suarez". A dirlo è Andrea Pirlo, nella conferenza stampa prima della sfida contro la Sampdoria, considerando i tempi per il passaporto, non proprio immediati. Anche perché la sensazione è che ci sia stata una telefonata di Paratici allo stesso uruguagio, di fatto liberandolo dopo che erano stati trovati alcuni accordi.

Ora anche il Barcellona fa marcia indietro, nonostante Suarez non sia stato chiamato al Gamper. Bartomeu ha ricordato al giocatore che ha un contratto e che quindi le voci non sono la cosa migliore per il futuro del Barça. Sicuramente non ci sarà un tandem inedito con Higuain, perché Suarez ha rifiutato un contratto da 8 milioni annui all'Inter Miami.