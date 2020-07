Il Genoa esce col fiatone da Marassi: 0-3 con l'Inter, per la salvezza c'è da sudare

Niente drammi per il Genoa: la salvezza non passavo certo dalla complicata sfida casalinga contro l’Inter. I rossoblù di Davide Nicola, però, a conti fatti escono con le ossa rotte e il fittone dal confronto con i nerazzurri: a Marassi finisce infatti 3-0 per gli ospiti. In una partita che segna l’esordio da titolare del promettente Rovella, ma mette in mostra anche alcuni preoccupanti cali di attenzione dalla retroguardia del Grifone. E lascia traballante la classifica, col Lecce che potrebbe portarsi a -1. La salvezza, del resto, è da sudare fino all’ultimo: Nicola l’ha sempre detto.