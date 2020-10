Il Genoa, i 15 positivi e il possibile rinvio col Torino. Intanto il Napoli tira un sospiro di sollievo

"Non possiamo allenarci, giusto rinviare la gara contro il Torino". La giornata di ieri si è aperta con questa precisa presa di posizione del presidente del Genoa Enrico Preziosi. Dopo i 14 casi accertati di positività la società rossoblù oggi ha ricevuto i risultati degli ulteriori tamponi effettuati e l'esito non è cambiato. Anzi. Ai 10 calciatori e ai 4 membri già positivi, si è aggiunto anche Valon Behrami, col numero totale che sale così a 15 elementi. Di contro, però, anche una notizia rassicurante: in casa Napoli hanno dato esito negativo tutti i tamponi effettuati sul gruppo squadra.

Quella di ieri è stata però anche la giornata in cui la politica del pallone si è interrogata sulla possibilità di rinviare la sfida del Genoa col Torino prevista per sabato e più in generale sulla necessità di stabilire delle regole generali che possano dettare linee guida per eventuali futuri casi del genere. Il tutto però si è concluso con una fumata grigia, visto che il Consiglio di Lega ha deciso di riaggiornarsi oggi per una decisione ultima e definitiva. Intanto ha detto la sua il dottor Gianni Nanni, membro della Commissione Medica FIGC: "La partita può essere rinviata, ma la Serie A non è a rischio".