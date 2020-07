Il Lecce affonda in un tempo contro la Fiorentina. Molto della salvezza ora passa dal Genoa

Niente da fare per il Lecce, che non riesce a chiudere un'intera settimana fatta di risultati positivi, dovendosi arrendere per 1-3 in casa contro la Fiorentina. Una partita condizionata dalla differenza di approccio, con i salentini messi sotto prepotentemente già nel primo tempo, terminato in svantaggio di tre gol. Nella ripresa poca reazione, a detta del tecnico anche a causa di difficoltà fisiche e mentali procurate dalla rosa troppo corta. Una sfida descritta come impari, ma che nell'avvicinamento lo sembrava essere meno e che è risultata decisa da errori individuali, come si evince anche dalle pagelle di Tuttomercatoweb. Adesso molto delle speranze salvezza passa dallo scontro diretto del prossimo weekend: con il Genoa, però, non sarà più possibile sbagliare.