La Fiorentina ipoteca la salvezza e inguaia il Lecce: al Via del Mare finisce 1-3

Finisce 1-3 al Via del Mare, con la Fiorentina che incamera tre punti fondamentali e condanna il Lecce a dover soffrire ancora, e cercare punti altrove se vuole tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Di Chiesa (6'), Ghezzal (38') e Cutrone (40') le reti ospiti che indirizzano la sfida già nel primo tempo, mentre Shakhov (88') ha segnato la rete della consolazione per i salentini.

FORMAZIONI. DUE ASSENZE DELL'ULTIM'ORA PER IACHINI - Non ci sono grandi sorprese in casa Lecce: l'unica mossa di Liverani che differisce rispetto alle aspettative è l'esclusione di Saponara, uno dei tanti ex tra i salentini - tra cui lo stesso allenatore - al cui posto gioca Majer. C'è un altro cresciuto in viola come Babacar davanti, assieme a Farias. Iachini invece deve fare i conti con qualche assenza dell'ultimo minuto, visto che perde Dragowski e Dalbert a ridosso dell'incontro: i due vengono sostituiti da Lirola e Terracciano. Torna titolare Chiesa, a tutta fascia sulla destra. Davanti Cutrone con Ribery.

PRIMO TEMPO SENZA STORIA - Nei primi quarantacinque minuti, per sintetizzare all'estremo, non c'è partita. Già dai primi dieci minuti, per il Lecce si mette piuttosto male. Rispoli avvia la bella serata della Fiorentina con un regalo, un retropassaggio che lancia Cutrone nella trequarti d'attacco. Bravo il 63 ad aspettare Chiesa con i tempi giusti, servendo l'assist vincente. Poco oltre il decimo la chance per il raddoppio, dopo che Gabriel stende Ghezzal lanciato verso la sua porta. Il portiere dei salentini, però, si fa perdonare. Sembra venir fuori la squadra di Liverani, ma si rivela un'illusione: nel finale del primo tempo la Fiorentina infila un violento uno-due nell'arco di due minuti. Prima segna Ghezzal, al primo centro in viola, grazie ad un sontuoso calcio di punizione, poi è Cutrone a mettere la parola fine al primo tempo, e parallelamente anche all'incontro, con un piazzato a tu per tu con Gabriel, liberato dal tocco di Chiesa.

RIPRESA A BASSO RITMO - Nel secondo tempo ci si aspetta un Lecce arrembante, anche se Liverani opera una sostituzione abbastanza sorprendente, togliendo Farias, poco freddo nel centrare la traversa a fine primo tempo ma comunque tra i più vivaci, per far posto all'ex Saponara. La ripresa vede la Fiorentina sostanzialmente mantenere i ritmi dell'incontro fino alle fasi finali, sfiorando in un paio di circostanze almeno, con Lirola prima e Cutrone poi, il quarto gol.

ULTIMI MINUTI LECCESI, SEGNA SHAKHOV - Gli ultimissimi istanti dell'incontro, infine, sorridono al Lecce che quantomeno riesce a trovare il gol della bandiera, su un asse formato da due subentrati: Vera scappa sulla sinistra e serve l'assist vincente per Shakhov. Destro piazzato, che non cambia nulla però ai fini del bottino: zero punti. La Fiorentina si impone al Via del Mare e ipoteca la salvezza.