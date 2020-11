Il ritorno di Pjaca non basta. Il Genoa va ko in casa tra gol subiti e brutti voti

Il ritorno al gol di Marco Pjaca non basta certamente al Genoa per cancellare l'1-3 e il pomeriggio amaro di Marassi. Poche, pochissime, le note liete in una gara che ha visto solo per pochissimi tratti la squadra di Maran giocare alla pari della Roma. Il ciclone Mkhitaryan, infatti, si è abbattuto con tutta la propria forza su un Genoa incapace di reagire al secondo gol subito. Così, al di là delle buone prestazioni dei due attaccanti schierati dall'inizio, Pjaca e Scamacca, ecco che anche i voti fotografano una prestazione grigia, fatta di sofferenza in difesa e di indecisione a centrocampo. "Campionato ad handicap per noi, dopo la sosta dobbiamo ripartire", ha detto Maran nel post gara. Una speranza, oltre che un augurio.