Il Torino ha il suo nuovo allenatore: ieri la definitiva fumata bianca con Marco Giampaolo

Già nella giornata di ieri il nome di Marco Giampaolo era dato come quasi certo, per la panchina del Torino del prossimo anno.

Incontro con Cairo, poi a Casa Milan - Poco prima dell'ora di pranzo lo stesso Giampaolo si è presentato negli uffici milanesi del presidente granata Urbano Cairo. Sulla scrivania le idee ed i progetti futuri, anche e soprattutto di mercato, ma pure il contratto biennale con opzione sul terzo anno pronto per essere firmato. Dopo circa 3 ore di faccia a faccia, ecco la fumata bianca ed il nero su bianco certificato dalle parole dello stesso presidente granata: "Insegna calcio, siamo soddisfatti".

La giornata di Giampaolo però non si è fermata qui: subito dopo il summit con la nuova società, Giampaolo si è recato a Casa Milan per risolvere il precedente contratto ancora in essere con i rossoneri. Un incontro in cui dovevano solo essere sbrigate le formalità del caso, perché di fatto esistevano già tutti i presupposti per l'accordo. E così è stato, con Giampaolo che può ufficialmente iniziare la sua nuova avventura al Torino.