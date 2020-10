Inter in Ucraina contro lo Shakhtar. Ma Lautaro sottolinea di non conoscere il futuro

vedi letture

L'Inter vola in Ucraina per ritrovare i tre punti in Champions League dopo il pari contro il Borussia Moenchengladbach. Lo fa contro lo Shakhtar a Kharkiv, ma Conte decide di non abbassare la guardia, ponendo l'accento sulla vittoria degli ucraini a Madrid nella prima giornata. In compenso ad allarmare, almeno in maniera parziale, sono le dichiarazioni di Lautaro Martinez, che non sa cosa potrà accadere in futuro.

Lo Shakhtar ritrova il portiere Pyatov e il difensore Matvienko, ma il virus dà problemi anche al tecnico portoghese Castro, considerati gli assenti. Invece l'uomo mercato dello Shakhtar, Boto, fa i complimenti al Sassuolo e alla sua filosofia.