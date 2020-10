live Inter, Conte: "Shakthar? Non vinci a Madrid per caso. Girone equilibrato"

A che punto è l'intesa tra Lautaro e Lukaku ad oggi: si possono paragonare ai top attaccanti d'Europa? -"Loro hanno fatto dei miglioramenti straordinari e potranno diventare ancora più importanti per la squadra. Per paragonarli con altri a livello europeo occorre che vincano, solo così puoi ritagliarti un posto importante in Europa"

Lo Shakthar ha cambiato modo di giocare rispetto al vostro ultimo incontro: cosa si aspetta dal questo avversario domani? -"Non si possono paragonare le due situazioni. Ad agosto siamo stati perfetti in entrambe le fasi, domani sarà importante ripetere una partita molto attenta. Loro sono molto forti, gran parte dei giocatori sono brasiliani molto tecnici e veloci. Servirà grandissima attenzione, non per caso vinci a Madrid. Vogliamo fare una buona gara"

L'Inter è diventata una squadra più europea? E la gara di domani sarà già decisiva per il passaggio del turno? - "L'Inter sta riconquistando una dimensione sempre più importante in ottica internazionale anche grazie al cammino dell'anno scorso in Europa League. Dobbiamo continuare a battere sulla mentalità, sulla difesa in avanti, sulla cattiveria, sulla proposta offensiva. Qualche volta ci riusciamo di più, altre meno. C'è grande rispetto delle nostre avversarie, ma non voglio però vedere passività, sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Dobbiamo sempre avere voglia di fare la partita e portare in campo ciò che proviamo durante la settimana. La vittoria dello Shakthar a Madrid ha portato equilibrio al girone, ora tocca a noi essere bravi a rimanerci dentro fino alla fine"

Quante volte ha guardato lo Shakthar in questa stagione? - "Ne abbiamo viste di partite, come immagino abbiano fatto loro con le nostre. Ripeto: sono forti, una realtà europea e perciò gli faccio i complimenti. Trovano sempre calciatori forti. Ricordo quando la affrontai con la Juventus, allora aveva tanti giocatori che oggi giocano al top in Europa come Willian, Srna, Mkhytarian e Fernandinho. Noi ci giocheremo la partita con le nostre armi"

