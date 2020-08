Inter, sogno o utopia? Bartomeu intanto blinda Messi per l'ennesima volta: "Al Barça a vita"

"Non ho alcun dubbio che manterrà la parola, concludendo la carriera nel Barcellona. Messi ha sempre detto di voler finire qui: nel Barca potrà giocare per altri tre o quattro anni ad altissimo livello". Josep Maria Bartomeu ha spento così, per l'ennesima volta, i rumors che vorrebbero Lionel Messi in uscita dal Barcellona fra un anno. La Pulga, in scadenza di contratto nel 2021, non ha ancora rinnovato e da Milano, sponda nerazzurra, è filtrata nei giorni scorsi una pazza idea di mercato: portare Leo all'ombra della Madonnina.