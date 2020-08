Marotta ancora su Messi: "Non gioco al fantacalcio, lui rimarrà sicuro al Barcellona"

vedi letture

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Atalanta. "Non è facile migliorare le squadre buone, cercheremo di cogliere opportunità ma è difficile fare la differenza. Messi all'Inter è fantacalcio? Purtroppo non ho tempo e non ci gioco. Fantasia sicuramente perché è giusto rispettare Messi, Barcellona, continuerà sicuramente la sua esperienza in quella società. Lo abbiamo definito un gioco, giochiamoci. Non credo che questa rientri nell'opportunità".