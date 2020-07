El Chiringuito: L'Inter fa sul serio per Messi. Può convincerlo a non rinnovare col Barça

Aggiornamento 15.30 - Nell'ultimo aggiornamento durante la diretta del programma, il conduttore Josep Pedrerol ha detto la sua con un editoriale che riprendeva i concetti base espressi dalla Gazzetta dello Sport questa mattina. Nello specifico l'Inter avrebbe in mente un progetto da 260 milioni di euro in 4 anni, ovvero 65 milioni di ingaggio lordo all'anno (il giocatore potrebbe liberarsi gratis grazie ad una speciale clausola nel suo contratto, ndr). Il programma spagnolo racconta di un'Inter vogliosa di impegnarsi in questa difficile trattativa, con l'idea di convincere Messi a non rinnovare col Barcellona oltre il 2021. Un assist in tal senso potrebbe arrivare dalle elezioni presidenziali blaugrana, visto che lo stesso Messi non sembra sentirsi coinvolto nelle scelte del club guidato da Bartomeu. Ad oggi, spiega il programma in onda su LaSexta, il Barcellona per rinnovare il contratto di Messi dovrebbe trovare argomenti interessanti che riportino la Pulce al centro del mondo blaugrana. Per tutti questi motivi, l'Inter lavora e crede al colpo del secolo, pur con tutte le evidenti difficoltà del caso.

Anticipazione ore 14.43 - La nota trasmissione televisiva spagnola El Chiringuito, alimenta i sogni interisti relativi al possibile acquisto di Lionel Messi. Via Twitter arriva l'annuncio: "L'Inter fa sul serio per Messi" con la promessa di nuovi dettagli a partire dalle 15.15 ma già sottolineando che il potenziale affare potrebbe permettere al giocatore di guadagnare "cifre astronomiche".

"Messi no ha renovado, su relación con Bartomeu es mala y no se siente arropado". EL EDITORIAL de @jpedrerol. #JUGONES — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 31, 2020