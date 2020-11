Juric ha avuto solo Gasperini e ora lo sfida: Atalanta-Hellas Verona, le parole della vigilia

L’Atalanta torna in campo dopo l’impresa di Anfield. “Siamo soddisfatti”, dice Gian Piero Gasperini ripensando alla vittoria sul Liverpool, arrivata in una notte complicata per il mondo del calcio, forse troppo dura perché la Dea se la sia goduta fino in fondo. Una “serata magica”, assicura comunque il tecnico dell’Atalanta, non quella della svolta perché “non ho mai ritenuto che la squadra fosse in difficoltà”. Il peso, sui nerazzurri, lo mettono gli altri, non la società né il tecnico, che sanno quanto sia difficile rispettare le attese, in una stagione diversa. C’è tanto di cui sorridere, però, a partire dal ritorno di Ilicic: er me è un giocatore recuperato, ma non da ieri. Ho la fortuna di vedere gli allenamenti. Il recupero si è notato già da alcune settimane”. Aspettando Malinovskyi e gli altri fermi ai box, per continuare la corsa.

Di fronte, l’allievo. Ivan Juric, al quale Gasperini “ha insegnato tutto”. Così bravo da aver “creato un mostro”, spiega il tecnico dell’Hellas Verona quando parla della formazione bergamasca: un modello impossibile per gli scaligeri, tanto più che l’allenatore non lesina le consuete stoccate al mercato estivo, che evidentemente non ha mai digerito fino in fondo. Ora c’è da sfidare il proprio maestro: “Io ho avuto solo lui, e da lui ho imparato molto. Poi è normale che siamo diversi come persone, come modo di approcciarci ai giocatori. A livello calcistico mi ha dato qualcosa solo lui".

