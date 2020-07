Juventus-Lazio, sfida dimezzata. Ma nessuna delle due può permettersi un passo falso

La 34esima giornata di Serie A si chiuderà con una delle sfide più attese, forse la più attesa, di questo finale di stagione: lo scontro diretto tra Juventus e Lazio, posticipo del lunedì. Doveva essere una sfida Scudetto, oggi è difficile dire se lo sia ancora. Dopo il lungo lockdown, infatti, entrambe le formazioni hanno avuto una netta frenata. La Lazio più della Juventus, come dimostra il suo crollo dal secondo al quarto posto della classifica. Dalla ripresa del campionato, la formazione di Maurizio Sarri ha lasciato diversi punti per strada, dimostrando una certa fragilità soprattutto in difesa. La Lazio dalla 27esima giornata ad oggi ha fatto ancora peggio, raccogliendo appena 7 punti con ben quattro sconfitte. Insomma, una sfida che ha sicuramente meno peso di quanto non ne avrebbe avuto un mese fa, ma che resta comunque un match da seguire con attenzione. La Juventus non potrà permettersi un altro passo falso, sia per la classifica sia per non alimentare le voci relative al futuro della panchina. Di fronte c'è una Lazio che ha ormai quasi blindato la qualificazione in Champions League, ma che ha l'obbligo di reagire dopo gli ultimi risultati negativi.

La Juventus affronterà la sfida senza Bernardeschi, squalificato, e con dei dubbi in attacco. Possibile chance per Douglas Costa, mentre in difesa tornerà Bonucci in tandem con De Ligt. A centrocampo possibile occasione dal 1’ per Rabiot. Non mancano i problemi anche in casa Lazio, con Radu out per infortunio e Patric squalificato. È rientrato però in gruppo Bastos. Qui tutte le ultime sulla formazione.