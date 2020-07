Koulibaly non chiede la cessione (ma il rinnovo sì). Il mercato è lunghissimo

"Con il rinnovo potrei restare a vita". Le parole di Kalidou Koulibaly aprono a una permanenza che sembrava complicata per le ambizioni del difensore senegalese. Con alcune delle big inglesi che potrebbero investire su di lui (anche se non i 100 milioni richiesti dal presidente Aurelio De Laurentiis) è un virgolettato particolarmente pesante per quella che potrà essere la finestra di mercato.

La conferma di un addio non scontato potrebbe arrivare presto, anche se il calciomercato finirà solamente a ottobre e mancano ancora parecchi mesi per avere una ufficialità. Anche perché lo stipendio di Koulibaly è di circa 6 milioni di euro. Le possibili offerte da Oltremanica allettano, al netto di non avere chieso o meno la cessione.