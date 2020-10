L'Atalanta fa il bello e il cattivo tempo: 5-2 al Cagliari e primo posto in classifica

L'Atalanta vuole volare basso, ma nel frattempo è in testa alla classifica di serie A: il 5-2 del Cagliari porta i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sul gradino più alto (insieme al Milan), almeno per due settimane. Nel match delle ore 12.30 del Gewiss Stadium il copione è il solito: partita subito sbloccata, accelerazioni improvvise e una concretezza impressionante. Ben 13 i gol messi a segno in tre partite, che ovviamente oscurano le 5 reti subite: con un attacco simile è davvero complicato trovare il pelo nell'uovo.