L'Italia vince e convince, Mancini si gode i suoi azzurri e stende l'Olanda. Paura Zaniolo

Archiviato il pareggio interno contro la Bosnia, l'Italia torna a vincere e si prende il vertice del gruppo 1 di Lega A in Nations League. Lo fa ad Amsterdam, superando l'Olanda con una vittoria per 1-0, risultato più stretto di quel che la prestazione meriterebbe. Perché gli Azzurri, dal , hanno dominato la selezione di De Jong & Co (qui le pagelle oranje, e il 2-0 non è arrivato solo per imprecisione e anche sfortuna. Come quella che ha colpito ancora Nicolò Zaniolo, fermo dopo un impatto col ginocchio: il destro stavolta, ma si teme ancora per il legamento crociato. E il Mancio si gode la sua Italia, con una formazione che assomiglia davvero tanto a un potenziale undici tipo, ma si preoccupa anche per il suo gioiello, che proprio lui per la prima volta ha chiamato in azzurro.