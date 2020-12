La baby Juventus del futuro nasce oggi: a un passo dalla definizione c'è Rovella

Nicolò Rovella e la Juventus, avanti tutta. Il classe 2001 è un passo dal diventare un giocatore bianconero. L'intesa tra i piemontesi e il Genoa, che detiene il cartellino del giocatore, è dietro l'angolo. Circa 9 milioni di euro che finiranno nelle casse di Enrico Preziosi, ma mancano ancora dei passaggi prima della definizione della trattativa. Ma tutto è in discesa verso la fumata bianca. Adesso Rovella dovrà rinnovare (è in scadenza in estate, ndr) e poi andrà alla Juventus per 9 milioni. Da decidere se sarà prestito poi al Genoa per 6 o per 18 mesi, una durata maggiore potrebbe abbassare la cifra del trasferimento così come l'inserimento di una contropartita che dovrebbe essere Manolo Portanova.