La carezza a Pioli, il mercato con Rebic e Jovic e l'accordo con Jay-Z. Il punto sul Milan

Giornata intensa e ricca di fatti di cronaca, quella che ha vissuto il Milan. In attes dell'arrivo, sempre più probabile, di Ralf Rangnick e dell'altrettanto verosimile addio di Paolo Maldini, i rossoneri hanno portato avanti diverse questioni, non solo legate al mercato.

Parla il presidente Scaroni - La giornata rossonera si è aperta con le parole del presidente Paolo Scaroni. Dopo aver confermato la piena fiducia nell'operato del CEO Gazidis e glissato sul futuro di Maldini, il numero uno del club ha mandato un messaggio di apertura per Stefano Pioli: "Mi sembra sia riuscito a creare una squadra vera".

Incontro con Ramadani per Rebic e Jovic - Il mercato come sempre è tema caldo a Casa Milan. Nella sede rossonera ieri c'è stato un gran viavai: nel primo pomeriggio si è visto Lukas Bjorklund, talento svedese classe 2004 che ha firmato il nuovo contratto col club. Quindi è stata la volta dell'entourage di Nahuel Bustos, punta argentina del Talleres de Cordoba. Ma nelle ore pomeridiane sono uscite novità riguardanti anche l'incontro delle ore precedenti fra la dirigenza e Fali Ramadani, agente fra gli altri di Ante Rebic e Luka Jovic. Il club rossonero vuol acquistare il croato attualmente in prestito biennale dall'Eintracht Francoforte, ma la trattativa per il riscatto è frenata... dalla Fiorentina. I viola hanno diritto al 50% della cessione di Rebic da parte del club tedesco, questione su cui i club stanno lavorando. Contestualmente si è parlato anche di Jovic del Real Madrid: il giocatore piace, l'alto ingaggio percepito al Bernabeu un po' meno. Chiusura con Dani Olmo: obiettivo di mercato lo scorso anno prima del trasferimento al Lipsia, lo spagnolo potrebbe tornare ad essere nome buono con l'arrivo proprio di Rangnick.

Accordo con Jay-Z - Il club rossonero ha poi annunciato una nuova importante partnership con la Roc Nation, società di eventi che fa capo a Jay-Z. "I punti cardine di questa nuova unione saranno la filantropia, la programmazione musicale, le collaborazioni in ambito di merchandising, l'amplificazione del brand e delle attività creative, l'esecuzione di una digital strategy, le vendite commerciali e gli eventi culturali", si legge nel comunicato rossonero.