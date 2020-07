tmw Confronto con Ramadani: il Milan vuole acquistare Rebic. Per Jovic l'ostacolo è l'ingaggio

Incontro tra i dirigenti del Milan e il procuratore Fali Ramadani nella giornata di ieri. Il club rossonero è intenzione ad acquistare Ante Rebic, attaccante arrivato la scorsa estate in prestito biennale dall'Eintracht Francoforte, e ieri l'ha chiarito anche al suo entourage: l'affare andrà avanti anche nelle prossime settimane, con la consapevolezza che il giocatore il prossimo anno resterà al 100% in rossonero.

Con Ramadani, il Milan ha parlato anche di Luka Jovic, primo obiettivo per l'attacco per il dopo Ibrahimovic. L'attaccante serbo è in uscita dal Real Madrid e quindi in vendita: il grosso ostacolo è l'ingaggio, visto che Jovic in Spagna guadagna cinque milioni di euro netti a stagione.