La Sampdoria si butta via: ora occhio all’ultima settimana di mercato

Una sconfitta che pesa. Una sconfitta che deve far riflettere in casa Samp. I blucerchiati sono stati battuti 3-2 in casa dal Benevento dopo essere andati sopra di due reti con Quagliarella e Colley. Una prestazione a due facce quella dei ragazzi di Claudio Ranieri che nel primo tempo sono partiti forte ma poi, specie nella ripresa, sono stati troppo in balia dell'avversario prestando il fianco alla rimonta degli uomini di Pippo Inzaghi. Adesso l'obiettivo deve spostarsi sull'ultima settimana di mercato con la società che dovrà correre ai ripari. C'è poco tempo e il calendario non aiuta: Fiorentina, Lazio, Atalanta e infine il derby.