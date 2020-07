La Serie A può oscurare il segnale a Sky? Linea dura difficile, servono 14 voti su 20

La giornata di lunedì 13 luglio sarà uno spartiacque fondamentale per le settimane finali del campionato di Serie A. A Milano è infatti in programma un'Assemblea di Lega che fra i temi all'ordine del giorno ne avrà uno particolarmente spinoso. La Serie A dovrà infatti esprimersi in merito alla possibilità di oscurare il segnale a Sky, emittente satellitare inadempiente per l'ultima rata non pagata per i diritti tv della stagione in corso. Negli scorsi giorni, il Tribunale di Milano con un decreto ingiuntivo ha detto che 'Sky' dovrà pagare i 131 milioni di euro dell'ultima rata, ma ha dato all'emittente satellitare 40 giorni per adempiere o fare opposizione (più, a quel punto, 90 giorni per la fissazione dell'udienza), evitando l'esecuzione forzata in attesa del giudizio di merito che deciderà sulla questione.

De Laurentiis e Lotito decisi, ma linea dura difficile da perseguire - Detta così, pensare davvero alla linea dura appare complicato. Ma Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito proveranno a portare il gruppo di presidenti e dirigenti dalla propria parte. Per chiudere i rubinetti a Sky, spiega il Corriere della Sera, serviranno 14 voti a favore su 20.