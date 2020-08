Lautaro-Barça, la pista si è raffreddata. L'ammissione arriva direttamente da Bartomeu

Mai banale Josep Maria Bartomeu: difficile esserlo quando sei il presidente di un club blasonato come il Barcellona. Il numero uno blaugrana, oltre a parlare del trasferimento alla Juventus e del successivo "ammutinamento" di Arthur , è stato interpellato dal quotidiano Sport anche sul futuro di Lautaro Martinez, da tempo obiettivo di mercato del Barça per la prossima stagione: "Attualmente abbiamo interrotto di comune accordo con la società nerazzurra. La situazione che sta attraversando il calcio non permette grandi investimenti", sono state le sue dichiarazioni.