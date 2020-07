tmw Inter, Lautaro-Barça legato a Suarez. Le ultime tra rinnovo e mercato

L’Inter vuole blindare Lautaro Martinez, apportare delle modifiche alla clausola da 111 milioni e adeguare l’ingaggio. Ve lo abbiamo già raccontato. Ma l’interesse del Barcellona è reale e concreto. Anche se al momento i blaugrana avrebbero accantonato l’operazione. Nelle prossime settimane, una volta concluso il campionato s quando dall’Argentina sarà possibile viaggiare senza troppe limitazioni a causa del Covid-19 l’entourage di Lautaro sarà in Italia per rinegoziare il contratto dell’attaccante. E la sensazione è che alla fine possa arrivare la fumata bianca e quindi il rinnovo. Ma il Barça potrebbe rialzare il pressing metà agosto, quando sarà più chiaro il futuro di Luis Suarez. L’Inter Miami è in contatto con l’uruguagio e il suo entourage, se Suarez dovesse cedere al corteggiamento dell’MLS, Lautaro tornerebbe concretamente nei pensieri del Barcellona. Intanto l’Inter attende e studia la migliore proposta per il rinnovo...