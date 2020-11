Marotta lancia l'allarme, Dal Pino raddoppia: tra i 600 e i 700 milioni persi

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato in una intervista a VareseNews del rischio default per il calcio, usando l'aggettivo drammatica per la situazione del calcio a causa del Coronavirus. "La situazione era, e lo è ancora di più oggi, devastante: siamo davanti a un default. Si calcola che la Serie A produca 4 miiliardi di euro e in un anno normale il deficit era di circa 700 milioni. Nel 2020 andiamo verso il 50 per cento. Uno dei problemi più grossi è che il costo del lavoro è sproporzionato rispetto al fatturato".

A fargli eco è il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, che ha lanciato l'allarme affermando che la Serie A perderà 600 milioni di euro a causa della pandemia e dai risvolti diretti.