Napoli, Osimhen rischia di essere un caso. La trattativa va rivista da zero

vedi letture

Se Victor Osimhen sembrava oramai un nuovo giocatore del Napoli dopo l'incontro in Sardegna dei giorni scorsi, le parole di oggi di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, vanno in una direzione differente. Questo perché il cambio di agente ha cambiato le carte in tavola, rimescolandole. La trattativa quindi va rivista da zero e non è una ottima notizia.

Da capire anche quale sarà la valutazione per il giocatore dopo il cambio di agente. E soprattutto se Ounas verrà inserito nel trasferimento. Insomma, per un attaccante che sembrava a un passo dall'arrivo, sembra ci siano complicazioni.