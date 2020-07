Serie B, 35^ giornata. Crotone ad un passo dalla Serie A. Exploit di Entella e Juve Stabia

vedi letture

Turno di Serie B ricchissimo di emozioni. Sono infatti ben 31 i gol realizzati nella 35^ giornata. Sotto i riflettori, in particolare, le vittorie in rimonta della Virtus Entella sull'Empoli per 4-2 (due esplusioni nelle fila dei toscani) e della Juve Stabia sul Chievi per 3-2. Emozioni anche all'Arena Garibaldi di Pisa dove gli uomini di Luca D'Angelo superano ancora per 3-2 un Trapani in grande forma. Vittorie in trasferta, invece, per Ascoli, Cosenza e Venezia che regolano, rispettivamente, Cittadella, Pordenone e Spezia. Pareggio importante, infine, per il Crotone contro la Salernitana che porta a sei i punti di vantaggio sulla terza in classifica a tre giornate dal termine. In coda traballano ancora le posizioni di Pescara (1-1 col Frosinone all'Adriatico) e del Perugia (0-0 in casa contro la Cremonese).

Questi i risultati nel dettaglio:

Pescara-Frosinone 1-1 (46' Memushaj, 54' Novakovich)

Benevento-Livorno 3-1 (31' e 69' Sau, 57' Murilo, 95' Kragl)

Cittadella-Ascoli 1-2 (55' Adorni A, 62' D'Urso, 70' Costa Pinto)

Crotone-Salernitana 1-1 (46' Maistro, 54' Messias)

Empoli-Entella 2-4 (3' Mancuso R, 36' Zurkovski, 43' e 51' Dezi, 90' Mancosu, 99' Schenetti)

Juve Stabia-Chievo 3-2 (32' e 70' Djordjevic, 76' Forte, 82' Troest, 85' Mallamo)

Perugia-Cremonese 0-0

Pisa-Trapani 3-2 (39' Vido, 54' Lisi, 57' Kupisz, 64' Piszczek, 92' Marconi)

Pordenone-Cosenza 1-2 (19' Riviere R, 23' Bittante, 66' Candellone)

Spezia-Venezia 0-1 (16' Aramu R)

La classifica

Benevento 80 punti PROMOSSA IN SERIE A

Crotone 62

Spezia 56

Pordenone 55

Frosinone 53

Cittadella 52

Salernitana 51

Pisa 50

Empoli 48

Chievo 47

Entella 47

Ascoli 45

Cremonese 44

Venezia 44

Perugia 42

Pescara 42

Juve Stabia 41

Cosenza 37

Trapani 35*

Livorno 21 RETROCESSA IN SERIE C

* penalizzato di 2 punti

Prossimo turno, 36^ giornata in programma il 24 luglio:

Livorno-Crotone

Ascoli-Pordenone

Chievo-Cittadella

Cosenza-Pisa

Cremonese-Spezia

Entella-Perugia

Frosinone-Benevento

Salernitana-Empoli

Trapani-Pescara

Venezia-Juve Stabia.