Serie B, gli accoppiamenti ai play off e ai play out: Spezia e Pordenone già in semifinale

vedi letture

Con la fine della stagione regolare di Serie B si va delineando anche il tabellone dei play off per l'ultimo posto disponibile in Serie A. Un tabellone che vede Spezia, terzo, e Pordenone, quarto, già in semifinale e in attesa di capire chi saranno le sfidanti. Per i liguri la prossima avversaria uscirà dalla sfida fra retrocesse ChievoVerona-Empoli, mentre i friulani attenderanno la vincente di Cittadella-Frosinone.

Per quanto riguarda invece la quarta retrocessa in Serie C la sfida sarà fra due squadre partite con ben altri obiettivi come Perugia e Pescara. In questo caso però bisognerà attendere il 6 agosto quando il Collegio di Garanzia del Coni dovrà decidere sul ricorso del Trapani sui due punti di penalizzazione.