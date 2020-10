Un corteggiamento lungo un mese e un colpo rimandato: Nainggolan resta all'Inter

vedi letture

Alla fine il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari non è andato in porto. Nel corso dell'ultima giornata di mercato le parti hanno cercato di trovare l'intesa, con i nerazzurri che spingevano per una cessione a titolo definitivo: l'agente del belga, Alessandro Beltrami, nella giornata di ieri, si è recato nella sede dell'Inter per cercare di sbloccare l'affare. L'Inter non ha ricevuto garanzie sull'obbligo di riscatto e per questo motivo non ha dato il via libera all'operazione. Affare rimandato dunque, perché c'è da scommettere che Giulini tornerà alla carica alla riapertura delle trattative, nel prossimo gennaio.