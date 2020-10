tmw Nainggolan-Cagliari ancora non si sblocca, il punto dopo il summit tra Inter e agente

vedi letture

Ancora non ci siamo per il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Il summit in sede col suo procuratore che s'è concluso da pochi minuti non è servito per sbloccare il suo trasferimento dall'Inter al club sardo: alla società nerazzurra continuano a non arrivare garanzie sull'obbligo di riscatto e quindi non ha dato il via libera all'operazione.