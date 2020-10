Ventiquattro rigori più uno, il Milan è in Europa League. Il Rio Ave spreca l'occasione della vita

vedi letture

I rigori sorridono al Milan, che accede alla fase a gironi dell'Europa League al termine di una partita infinita contro il Rio Ave, decisa soltanto al ventiquattresimo tiro dal dischetto. Ventiquattro più uno, perché allo scadere dei tempi supplementari Calhanoglu aveva rimesso in piedi una qualificazione che sembrava ormai sfumata, trasformando dagli undici metri dopo una clamorosa sciocchezza (per usare un eufemismo) di Borevkovic, che tocca con la mano in area e nega la vittoria ai suoi. Occasione persa per i portoghesi, che avevano ribaltato l'iniziale svantaggio di Saelemaekers (51') con i subentrati Geraldes (71') e Dala (1' del primo tempo supplementare). Protagonista Donnarumma, che prima sbaglia il suo rigore (il decimo della serie) e poi para quello di Santos, chiudendo una serata di emozioni fortissime e riportando ufficialmente il Milan in Europa dopo 658 giorni