Zaniolo beccato a fumare in discoteca. La Roma vuole blindarlo come Pellegrini

Nuova bufera social per Nicolò Zaniolo, centrocampista offensivo della Roma che nelle scorsa settimana si era beccato con Gianluca Mancini al termine di una partita. Stavolta il centrocampista della Roma è stato pizzicato in una discoteca all'aperto di Roma a fumare, scatenando i commenti dei tifosi. C'è chi lo ha paragonato anche a Nainggolan, sempre difeso per le prestazioni in campo, anche se è parso l'ennesimo episodio alla Balotelli della sua carriera.

Questo al netto delle proposte che alcune squadre sembrano pronte a paventarle, con la Roma che vorrebbe confermarlo con un rinnovo che pare essere già pronto sul tavolo, sia per lui che per Pellegrini.