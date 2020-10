Il Milan è abbastanza solido per puntare lo Scudetto. Almeno finché c'è Ibra

La sensazione è che il Milan non sia una squadra abbastanza qualitativa per arrivare al primo posto da qui alla fine della stagione. Ma che Ibrahimovic stia riuscendo nell'impresa di dare solidità a un undici che fino al lockdown di marzo era più un'accozzaglia di talenti, più o meno, ma che non riuscivano ad esprimersi fino in fondo. Donnarumma è sempre stato il simbolo della difesa, Romagnoli come ministro non riusciva a trovare un degno compagno, Hernandez sembrava predicare nel deserto e Calabria era solo il lontano parente di quello visto all'inizio della carriera.

Bennacer e Kessie sono cresciuti enormemente, prendendo sempre più piede e trovando l'uno nell'altro il giusto complemento. Da centrocampo in su, al netto delle ottime qualità di Brahim Diaz, Calhanoglu sembra un altro calciatore, Rebic ha sempre fatto bene sfruttando Ibrahimovic, mentre Leao riesce a strappare e ha un ottimo feeling proprio con lo svedese. Infine, sulla destra, sia Saelemaekers che Castillejo danno qualcosa alla manovra. Insomma, sembra una squadra abbastanza solida per puntare allo Scudetto. Da capire se lo sarà anche senza il proprio centravanti principe. Non tanto per eventuali infortuni, bensì per il prosieguo di una stagione che si preannuncia massacrante per i tanti impegni.