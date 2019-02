Un talento al giorno, Adolfo Gaich: il Tanque dell'Argentina U20

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Una sua tripletta, in appena mezz'ora, ha distrutto il Venezuela nell'ultimo incrocio al Sudamericano Under 20: così Adolfo Gaich, centravanti dell'Argentina, si è messo in luce di fronte a numerorissimi scout europei e non solo. Un centravanti piuttosto atipico per la Nazionale argentina, che da Messi in poi ha cercato più seconde punte in grandi integrarsi con la Pulce che veri e propri attaccanti centrali. Con Gaich la musica cambia: vero e proprio puntero di sfondamento, ricorda infatti per fisico e movenze l'ex Napoli e Atalanta Denis, l'Argentina Under 20 è costruita sulla tecnica dei centrocampisti alle sue spalle e sulle sponde che il biondo numero 9 procura con i suoi movimenti davanti e all'interno dell'area di rigore.

Nome: Adolfo Gaich

Data di nascita: 26 febbraio 1999

Nazionalità: argentino

Ruolo: attaccante centrale

Squadra: San Lorenzo de Almagro

Assomiglia a: German Denis