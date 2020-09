Un talento al giorno, Alex Luna: mezzo mondo su "El futuro diez"

vedi letture

Mezzo globo segue le prestazioni di Alex Luna, attaccante del La Crema che piace davvero a tantissime squadre, europee e non solo. Parliamo di un attaccante brevilineo che vuole assomigliare a Neymar e in effetti ha caratteristiche piuttosto simili a quelle dell'attaccante brasiliano del PSG ma anche a Ricardo Centurión, altro modello per "El futuro diez", come è stato soprannominato il classe 2004 . Tecnica di base molto pronunciata, voglia di provare la giocata praticamente sempre e uno stile di gioco spettacolare che lo mette sovente nel mirino dei difensori avversari. Un peperino argentino che a breve potremo ammirare in Europa.

Nome: Alex Luna

Data di nascita: 24 febbraio 2004

Nazionalità: argentino

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: La Crema

Assomiglia a: Ricardo Centurión