© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

L'Hellas Verona pensa già al futuro dopo aver venduto Rrahmani e con tantissime offerte per Kumbulla, che difficilmente rimarrà a disposizione di Juric anche l'anno prossimo. Bloccato un classe 2002 molto interessante come Amir Feratovic, mancino già nel giro della prima squadra e della selezione slovena Under 19, centrale di difesa di 189 centimetri di piede mancino. Un difensore moderno, capace di alzare il pressing sul marcatore e far ripartire dunque velocemente l'azione della propria squadra, anche grazie a doti di impostazione non comuni: non a caso in patria è stato anche avvicinato a Bonucci, benché mancino.

Nome: Amir Feratovic

Data di nascita: 8 giugno 2002

Nazionalità: sloveno

Ruolo: difensore centrale

Squadra: NK Bravo

Assomiglia a: Leonardo Bonucci