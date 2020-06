Un talento al giorno, Armin Gigovic: il 2002 che ha stregato Preziosi

Sembra tutto pronto per l'arrivo in Serie A di Armin Gigovic, mezzala sinistra classe 2002 dell’Helsingsborgs IF che è stato seguito a lungo anche dall'Arsenal e che ora potrebbe invece sbarcare nel nostro campionato per vestire la maglia del Genoa: il club di Preziosi starebbe lavorando su questa operazione già in ottica settembre, per metterlo a disposizione di Nicola per la stagione 2020/21. Muscolare e con grandi doti nel gioco aereo, si fa forte del suo atletismo per dare una mano in difesa e poi ripartire velocemente con l'azione di contropiede e le innate doti nell'inserimento.

Nome: Armin Gigovic

Data di nascita: 6 aprile 2002

Nazionalità: svedese

Ruolo: mezzala

Squadra: Helsingsborgs IF

Assomiglia a: Jonas Magnus Thern